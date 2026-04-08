Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı"

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında evinde karşılaştığı İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımını 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek: "Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi başladı. Bu birinci kupamız. İnşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır. Kulübüm adına onlara teşekkür ediyorum. Daha bitireceğimiz bir, iki iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. İnşallah yeni kupalara.

Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koyarak gideceğiz. Camiada bütünlüğümüz var. Camiada sevgi iklimimiz var. Bu kupalar onların neticesi. Herkese teşekkür ediyorum"

Galatasaray'ın CEV Kupası şampiyonluğu hakkında:

"Son derece memnunum. Bugün 3 branşta da takımlarımız galip geldi. Voleybolda da CEV Kupası'nı aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhteşem taraftarımız vardı, tebrik ediyorum. Futbolda İzmir'de güzel bir netice aldık. Basketbolda da galip geldik."