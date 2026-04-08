Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig ne zaman bitiyor? 2026 Süper Lig son hafta ne zaman?

Milyonlarca futbolseverin gözü kulağı şampiyonluk yarışının ne zaman noktalanacağında! Ağustos ayında başlayan zorlu maratonda sona yaklaşıldı. Küme düşme hattı ve zirve yarışı için geri sayım sürerken, TFF sezon planlamasını güncelledi. Peki, Süper Lig'in son maçı ne zaman? Ligde bu sezon kaç takım düşecek? İşte 2025-2026 sezonu Süper Lig bitiş takvimi ve merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 23:27
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF planlamasına göre sezonun bitiş düdüğü 17 Mayıs Pazar günü çalacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Lig bitişinden önceki veya sonraki hafta içi oynanması planlanıyor (Tarih henüz netleşmedi).

SÜPER LİG SON HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son hafta maçları 38. Haftaya denk gelmektedir. Süper Lig 38. Hafta karşılaşmaları aynı gün ve saatte oynanacak.

BU SEZON LİGDE KAÇ TAKIM VAR?

2025-2026 sezonu 19 takımla oynandığı için her hafta bir takım bay (maç yapmadan) geçiyor. Sezon sonunda ligin zirvesindeki takım kupayı kaldıracak.

Puan cetvelinin son 4 sırasında yer alan takımlar bir alt lige (1. Lig) veda edecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ETKİSİ

Ligin Mayıs ortasında bitmesinin en önemli sebeplerinden biri, yaz aylarında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'dır. Futbolcuların milli takım kamplarına katılabilmesi için liglerin bu tarihte tamamlanması zorunlu tutulmuştur.

