TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

Galatasaray, Sane transferinde olduğu gibi bonservis bedeli ödemeden yıldız bir isme yönelirken, maaş bütçesini üst seviye tutmaya hazır. Alman yıldız için yıllık 12 milyon euroyu gözden çıkaran yönetimin, benzer bir çerçeveyi Neves klasmanındaki oyuncular için de belirlediği öğrenildi.