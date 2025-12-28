CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Transfer çalışmalarını hem ara dönem hem de sezon sonu için eş zamanlı yürüten Galatasaray, sözleşmesi bitecek dünya yıldızlarını radarına aldı. Sarı-kırmızılıların, Leroy Sane modelini örnek alarak Ruben Neves için nabız yokladığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 08:46
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

Ara transfer döneminde en az üç takviye planlayan Galatasaray yönetimi; stoper, defansif orta saha ve çok yönlü hücum oyuncusu arayışını sürdürüyor. Ocak ayında kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, yaz dönemi için de şimdiden düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

BOŞA ÇIKACAK YILDIZLAR MERCEK ALTINDA

Sabah'ta yer alan habere göre, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar tek tek inceleniyor. Sezon başında Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi bonservis ödemeden kadrosuna katan Galatasaray, Alman yıldızda yakaladığı fırsat modelini yeni isimlerle sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

RUBEN NEVES PROFİLİ ÖNE ÇIKIYOR

Bu kapsamda, Al-Hilal ile sözleşmesini uzatmayan 28 yaşındaki Ruben Neves öne çıkan adaylardan biri. Ancak Suudi Arabistan'da yıllık 20 milyon euroya yakın kazanan Portekizli orta saha için Avrupa'dan da ciddi talipler bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

Galatasaray, Sane transferinde olduğu gibi bonservis bedeli ödemeden yıldız bir isme yönelirken, maaş bütçesini üst seviye tutmaya hazır. Alman yıldız için yıllık 12 milyon euroyu gözden çıkaran yönetimin, benzer bir çerçeveyi Neves klasmanındaki oyuncular için de belirlediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

55 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Kariyerine FC Porto altyapısında başlayan Ruben Neves, 2017'de Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu. Temmuz 2023'te ise 55 milyon euro bedelle Al-Hilal'e imza attı. Portekiz Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Neves, iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan yeni Sane hamlesi! 55 milyon euroluk yıldıza kanca

Bu sezon Al-Hilal formasıyla 22 resmi maça çıkan 28 yaşındaki yıldız; 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Neves, kulübünün en değerli üçüncü oyuncusu konumunda. Milli formayla 63 kez sahaya çıkan Portekizli orta saha, 1 gol ve 5 asist üretti.

