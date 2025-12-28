TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! Jörgensen gelmezse…

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, kaleci transferinde rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda. Siyah-beyazlılar, Filip Jörgensen için Chelsea ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında görüşmelerin, kiralama süresi ve satın alma opsiyonunun detayları üzerinden ilerlediği öğrenildi.

Düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamayı hedefleyen Jörgensen'in de Beşiktaş'a sıcak baktığı, transferin gerçekleşmesi için iki kulübün anlaşmasını beklediği belirtildi.

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, bu transferde pürüz çıkması ihtimaline karşı alternatifini de belirledi. Siyah-beyazlıların, Tottenham Hotspur forması giyen Antonin Kinsky için nabız yoklamaya hazırlandığı ifade ediliyor.