TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta kale için B planı hazır! Jörgensen gelmezse…

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! Jörgensen gelmezse…

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, Chelsea’nin Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen’i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Kiralık sözleşmenin süresi ve satın alma opsiyonu masadaki başlıklar olurken, alternatif isim de Premier Lig’den belirlendi. İşte o isim… (BJK spor haberleri)

28 Aralık 2025 Pazar 09:58
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! Jörgensen gelmezse…

Beşiktaş, kaleci transferinde rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda. Siyah-beyazlılar, Filip Jörgensen için Chelsea ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında görüşmelerin, kiralama süresi ve satın alma opsiyonunun detayları üzerinden ilerlediği öğrenildi.

Düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamayı hedefleyen Jörgensen'in de Beşiktaş'a sıcak baktığı, transferin gerçekleşmesi için iki kulübün anlaşmasını beklediği belirtildi.

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, bu transferde pürüz çıkması ihtimaline karşı alternatifini de belirledi. Siyah-beyazlıların, Tottenham Hotspur forması giyen Antonin Kinsky için nabız yoklamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

