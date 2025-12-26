Beşiktaş'ta Salih Kartal sesleri! Sözleşme yenilemeyecek

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş yönetimi dört bir koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya 4 ila 6 oyuncu ekleme yapmayı planlayan siyah-beyazlıların en önemli hedeflerinden biri Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan. Bundesliga devi, sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek milli futbolcu ile mukavele yenilemeyi düşünmüyor. Toplam 4 maçta sadece 21 dakika süre alabilen 27 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

İSPANYA MAÇINDA BEĞENİ TOPLADI

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı paylaşıma 'ateş' emojisi gönderdi.

Bu hamle, Salih Özcan'ın siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı şeklinde yorumlandı. A Milli Takım'da da forma şansı bulan deneyimli oyuncu, 2-2 biten İspanya karşılaşmasında Orkun Kökçü ile orta sahadaki uyumuyla otoritelerin takdirini kazanmıştı. Salih geçen sezonun ikinci yarısını Wolfsburg'da kiralık geçirmişti.

KÖLN DE SALİH'İN PEŞİNDE

Beşiktaş bu transferde yalnız değil. Salih Özcan'a Bundesliga'nın köklü ekibi Köln de talip. Milli oyuncunun altyapısından yetiştiği kırmızı-beyazlı kulübün de süreci yakından izlediği ve devre arasında bir hamle yapabileceği öğrenildi. İtalya ve Fransa Ligi ekiplerinin de Salih Özcan'la ilgilendiği öne sürüldü.

DEFANSİF YÖNÜ ÇOK GÜÇLÜ

Fiziksel mücadele ve dayanıklılık vasıflarıyla öne çıkan Salih Özcan, defansif yönü güçlü olan tipik bir merkez orta saha oyuncusu. Pozisyon bilgisi yüksek ve top kapma yeteneği iyi. Baskı altındayken soğukkanlılığını koruyup kısa paslarla oyunu yönlendirebiliyor. Tecrübeli oyuncunun handikapı, gol ve asist üretimindeki yetersizliği.