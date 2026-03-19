Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den N'Golo Kante Fransa Milli Takımı'na davet edildi!

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'na davet edildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 17:35
Futbolda milli maçlar için liglere verilecek. Fransa da bu süreçte 2 hazırlık maçı yapacak. Fransızlar, 26 Mart'ta Brezilya, 29 Mart'ta ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu maçlar için kadroyu belirledi. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante de kadroda yer aldı.

Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler:

Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

Defans:

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha:

Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet:

Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele, Desire Doue (PSG), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)

Noa Lang ameliyat oldu! İşte o paylaşım
G.Saray'ın fikstürü rahatladı! İşte Cimbom'un kalan maçları
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
CHP bunun altında kalır! TAKVİM Muhittin Böcek'in Manisa trafiği ve şaibeli temaslarını açıklıyor: AUDI A8'le öncü artçılı rüşvet transferi
G.Saray Devler Ligi'nden ne kadar kazandı? İşte yanıtı...
Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar
Son Dakika
Sane'ye milli davet! Sane'ye milli davet! 16:21
Courtois'dan Real Madrid'e kötü haber! Courtois'dan Real Madrid'e kötü haber! 16:10
La Liga'dan Arda Güler paylaşımı La Liga'dan Arda Güler paylaşımı 15:52
G.Saray'ın fikstürü rahatladı! İşte Cimbom'un kalan maçları G.Saray'ın fikstürü rahatladı! İşte Cimbom'un kalan maçları 15:37
Dorgeles Nene: Bence 3. golüm daha güzeldi Dorgeles Nene: Bence 3. golüm daha güzeldi 15:34
Beşiktaş'a Nijerya'dan 3 genç yetenek! Beşiktaş'a Nijerya'dan 3 genç yetenek! 15:20
Daha Eski
Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçı detayları! Fenerbahçe Medicana-Scandicci maçı detayları! 14:39
Anadolu Efes-Monaco maçı canlı yayın bilgileri! Anadolu Efes-Monaco maçı canlı yayın bilgileri! 14:09
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ayrıntıları! Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ayrıntıları! 13:44
Tahkim Kurulu Dorukhan'ın cezasını onadı Tahkim Kurulu Dorukhan'ın cezasını onadı 13:42
Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı 13:27
Trabzonspor güncel borcunu açıkladı! Trabzonspor güncel borcunu açıkladı! 13:23