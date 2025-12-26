TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Salah bombası! Liverpool’dan ayrılabileceği bilgisi gelince…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Liverpool'dan ayrılabileceği yönünde haberler çıkan Mohamed Salah için vakit kaybetmeden harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimin, Mısırlı yıldızın menajeriyle temas kurduğu ve görüşmelerin bir süredir devam ettiği belirtildi.
Salah'ın Liverpool'dan kesin olarak ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'nin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı, finansal anlamda da önemli bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Yönetimin, Salah transferinin gerçekleşmemesi durumunda dahi aynı kalibrede, dünya futbolunda ses getirecek bir yıldızı gelecek sezon mutlaka kadroya katmayı hedeflediği vurgulanıyor.
