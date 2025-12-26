TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Salah bombası! Liverpool’dan ayrılabileceği bilgisi gelince…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına Alexander Sörloth ve Ademola Lookman için temaslarını sürdürürken, gelecek sezon planlamasında ise çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı.