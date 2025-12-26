CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Salah bombası! Liverpool’dan ayrılabileceği bilgisi gelince…

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Salah bombası! Liverpool’dan ayrılabileceği bilgisi gelince…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Ara dönemde Alexander Sörloth ve Ademola Lookman için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, gelecek sezon için ise dünya çapında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılabileceği bilgisinin gelmesiyle birlikte yönetimin yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 09:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Salah bombası! Liverpool’dan ayrılabileceği bilgisi gelince…

Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına Alexander Sörloth ve Ademola Lookman için temaslarını sürdürürken, gelecek sezon planlamasında ise çok konuşulacak bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Salah bombası! Liverpool’dan ayrılabileceği bilgisi gelince…

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Liverpool'dan ayrılabileceği yönünde haberler çıkan Mohamed Salah için vakit kaybetmeden harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimin, Mısırlı yıldızın menajeriyle temas kurduğu ve görüşmelerin bir süredir devam ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Salah bombası! Liverpool’dan ayrılabileceği bilgisi gelince…

Salah'ın Liverpool'dan kesin olarak ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'nin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı, finansal anlamda da önemli bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Yönetimin, Salah transferinin gerçekleşmemesi durumunda dahi aynı kalibrede, dünya futbolunda ses getirecek bir yıldızı gelecek sezon mutlaka kadroya katmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Sörloth transferinde F.Bahçe'ye dev rakip!
Bahis soruşturmasında yeni dalga!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
G.Saray'dan Ederson bombası!
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den 08:56
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye dev rakip! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye dev rakip! 08:50
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Bahis soruşturmasında yeni dalga! 08:22
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 00:49
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 00:49
Daha Eski
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 00:49
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 00:49
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 00:48
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 00:48
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! 00:48
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 00:48