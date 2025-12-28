Serik Belediyespor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serik Belediyespor-Boluspor maçı canlı izle

Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Serik Belediyespor ile Boluspor arasında oynanacak. Ev sahibi ekip sahasında galibiyet hedeflerken, Boluspor deplasmanda puan arıyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler ise Serik Spor-Boluspor karşılaşmasının yayın saati, kanalı ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Kritik mücadele öncesi futbolseverlerin gündeminde "Serik Spor-Boluspor maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Canlı yayın var mı?" soruları yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm yayın ve maç detayları…

SERİK BELEDİYESPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de heyecan 19. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde mücadele eden Serik Spor, sahasında Boluspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşmanın 28 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacağı açıklandı. Mücadele, Serik Spor'un ev sahipliğinde oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serik Spor ile Boluspor arasında oynanacak bu önemli karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da belli oldu. Müsabaka, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

SERİK BELEDİYESPOR-BOLUSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverler, karşılaşmayı şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından takip edebilecek.

