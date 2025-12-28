CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Monaco'nun yıldızına kanca! Savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'tan Monaco'nun yıldızına kanca! Savunmaya sürpriz hamle

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin başlamasına günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar savunma bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine ise sürpriz bir ismin geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 09:52
Beşiktaş'tan Monaco'nun yıldızına kanca! Savunmaya sürpriz hamle

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviye konusunda gündeme sürpriz bir ismin geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Thilo Kehrer ile ilgilendiği aktarıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Alman savunmacıyı transfer listesine aldığı kaydedildi.

29 yaşındaki savunmacı, bu sezon Monaco'da 18 müsabakada forma şansı buldu ve 1436 dakika sahada kaldı. Kehrer Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında da etkili bir performans sergilemişti.

Thilo Kehrer'in Monaco ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Alman savunmacının güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Schalke'de profesyonel olan Thilo Kehrer daha sonra Paris Saint Germain, West Ham United ve Monaco'da oynadı. Monaco, 2024-2025 sezonu başında Alman stoper için 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Thilo Kehrer, Almanya Milli Takımı'nda 28 karşılaşmada forma şansı buldu.

