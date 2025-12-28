CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Icardi kararı! İşte teklif edilecek maaş

Galatasaray’dan Icardi kararı! İşte teklif edilecek maaş

Galatasaray, sözleşmesi merak konusu olan Mauro Icardi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüye 2 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 11:35
Galatasaray’dan Icardi kararı! İşte teklif edilecek maaş

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle Kasımpaşa maçında tribünlerin Arjantinli yıldıza gösterdiği yoğun sevgi sonrası kontrat sürecini hızlandırma kararı aldı.

Galatasaray’dan Icardi kararı! İşte teklif edilecek maaş

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, ocak ayında Icardi ile masaya oturacak. Yönetimin, tecrübeli golcüye 2 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan Icardi kararı! İşte teklif edilecek maaş

Halihazırda yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi için maaşta revizyona gidilerek 5 milyon Euro seviyesinde bir rakamın gündemde olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray’dan Icardi kararı! İşte teklif edilecek maaş

PERFORMANSIYLA FARK YARATIYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta 9 gol kaydeden Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı kariyerinde ise dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Icardi, Galatasaray'da çıktığı 110 maçta 70 gol ve 22 asist üreterek takımın hücum gücünün vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

