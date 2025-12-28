Galatasaray’dan Icardi kararı! İşte teklif edilecek maaş

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle Kasımpaşa maçında tribünlerin Arjantinli yıldıza gösterdiği yoğun sevgi sonrası kontrat sürecini hızlandırma kararı aldı.