Galatasaray’dan Icardi kararı! İşte teklif edilecek maaş
Galatasaray, sözleşmesi merak konusu olan Mauro Icardi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüye 2 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle Kasımpaşa maçında tribünlerin Arjantinli yıldıza gösterdiği yoğun sevgi sonrası kontrat sürecini hızlandırma kararı aldı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, ocak ayında Icardi ile masaya oturacak. Yönetimin, tecrübeli golcüye 2 yılı garanti, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
Halihazırda yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi için maaşta revizyona gidilerek 5 milyon Euro seviyesinde bir rakamın gündemde olduğu ifade ediliyor.
PERFORMANSIYLA FARK YARATIYOR
Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maçta 9 gol kaydeden Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı kariyerinde ise dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Icardi, Galatasaray'da çıktığı 110 maçta 70 gol ve 22 asist üreterek takımın hücum gücünün vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.