Hedefimiz büyük

Galatasaray'da yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanların da katıldığı etkinlikte Başkan Özbek bir yeni yıl konuşması gerçekleştirdi. 2026'dan beklentilerine değinen Başkan Dursun Özbek, yeni yılda hedeflerinin her zaman olduğu gibi çok büyük olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "G.Saray'ın başarıyla yıl yürümesi tabii ki rakiplerimizi, bazı mihrakları rahatsız ediyor. 2026 yılı G.Saray için çok zorlu, çetin bir yıl olacak.

KONSANTRASYON

Öncelikle kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor. 2026'ya girerken hedeflerimiz çok büyük. 2026'ya girerken hedeflerimiz çok büyük. 2026 yılı, 2025'e göre daha zor bir yıl olacak. Enerjimizi ona göre saklayalım. Konsantrasyonumuzu bozmayalım ve 2026'yı da inşallah 2025'e göre daha başarılı tamamlayacağız."