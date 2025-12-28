CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Hedefimiz büyük

Hedefimiz büyük

Dursun Özbek: “2026 yılı Galatasaray için çok zorlu, çetin bir yıl olacak. Öncelikle kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor. 2026’ya girerken hedeflerimiz çok büyük”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Hedefimiz büyük

Galatasaray'da yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanların da katıldığı etkinlikte Başkan Özbek bir yeni yıl konuşması gerçekleştirdi. 2026'dan beklentilerine değinen Başkan Dursun Özbek, yeni yılda hedeflerinin her zaman olduğu gibi çok büyük olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "G.Saray'ın başarıyla yıl yürümesi tabii ki rakiplerimizi, bazı mihrakları rahatsız ediyor. 2026 yılı G.Saray için çok zorlu, çetin bir yıl olacak.

KONSANTRASYON

Öncelikle kendimizi buna hazırlamamız gerekiyor. 2026'ya girerken hedeflerimiz çok büyük. 2026'ya girerken hedeflerimiz çok büyük. 2026 yılı, 2025'e göre daha zor bir yıl olacak. Enerjimizi ona göre saklayalım. Konsantrasyonumuzu bozmayalım ve 2026'yı da inşallah 2025'e göre daha başarılı tamamlayacağız."

Son Dakika
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:43
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:07
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:05
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 00:54
