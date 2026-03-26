Sergio Ramos'tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kulüp satın almaya hazırlanan Sergio Ramos, yeni takımı için ilk transferini belirledi. Ramos'un sarı-lacivertli takımda forma giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 16:04
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli takıma transferiyle büyük yankı uyandıran Asensio, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Sezon sonunun yaklaşmasıyla adı transfer söylentilerine karışmaya başlayan yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
SERGIO RAMOS, SEVILLA'YA İSTİYOR
İspanyol basını; Sevilla'yı satın almaya hazırlanan Sergio Ramos, Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor.
OrgulloBiri kaynaklı haberde; Ramos'un İspanyol ekibini satın alması halinde ilk büyük transferinin Asensio olacağı belirtildi.
Sergio Ramos'un, yıldız futbolcuyla henüz anlaşma sağlamadığı ve ileri düzeyde görüşmelerin yapılmadığı kaydedildi.
Sergio Ramos ile Marco Asensio, 2015-2021 yılları arasında beraber Real Madrid formasını terletmişti.
