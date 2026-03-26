Vincenzo Montella: Her senaryoya karşı hazırlığımız var!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçında Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı konuk ediyor. Oldukça kritik olan karşılaşma öncesi Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor.