Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Her senaryoya karşı hazırlığımız var!

Vincenzo Montella: Her senaryoya karşı hazırlığımız var!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi teknik direktörümüz Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 19:04 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 19:12
Vincenzo Montella: Her senaryoya karşı hazırlığımız var!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı final maçında Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı konuk ediyor. Oldukça kritik olan karşılaşma öncesi Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor.

G.Saray'a dünya yıldızı!
Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Başkan Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Böl-parçala-yönet planlarını reddediyoruz
Milli Takım’da 6 oyuncu Romanya maçı kadrosuna alınmadı!
G.Saray'da Icardi krizi! Kulübe ihtarname çekti
Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu! Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu! 17:38
G.Saray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti G.Saray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti 16:59
Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 16:04
İtalyan devinden Emirhan'a kanca! Resmi teklif... İtalyan devinden Emirhan'a kanca! Resmi teklif... 16:03
Milli Takım’da 6 oyuncu Romanya maçı kadrosuna alınmadı! Milli Takım’da 6 oyuncu Romanya maçı kadrosuna alınmadı! 15:39
G.Saray'da Carlos Cuesta belirsizliği! G.Saray'da Carlos Cuesta belirsizliği! 15:20
Daha Eski
Türkiye-Romanya maçından son notlar! Türkiye-Romanya maçından son notlar! 14:57
Fırtına'da G.Saray mesaisi sürüyor! Fırtına'da G.Saray mesaisi sürüyor! 14:53
Türkiye-Romanya maçı ayrıntıları! Türkiye-Romanya maçı ayrıntıları! 14:49
Tedesco F.Bahçe'den ayrılacak mı? Kendisi açıkladı Tedesco F.Bahçe'den ayrılacak mı? Kendisi açıkladı 14:33
Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! Fenerbahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! 13:29
Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü! 13:26