A Milli Takım'da Kaan Ayhan: Final olarak bakıyoruz!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi Kaan Ayhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAAN AYHAN'IN SÖZLERİ:

Sakin kalmaya çalışıyoruz, planlarımızdan biri bu. Tribünün heyecanını da sahaya yansıtmak istiyoruz. Önemli maçlara çıkan biri olarak Dünya Kupası'nda hiç oynamadım, takımda oynayan kimse yok. Takım içinde konuştuk bunu. Final olarak bakıyoruz. İnşallah bu maçı da, ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gideriz.

2-3 aydır milli takım konusu açılınca hep bu maçı konuşuyoruz. Hocamız da toplantıda yaptığı konuşmayla birlikte motiveyiz, çok yüksek motiveyiz. İyi hazırlandık. Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyoruz, umarım başarırız.