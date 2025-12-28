CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray sezonun 2. yarısının hazırlarına yarın başlayacak

Galatasaray sezonun 2. yarısının hazırlarına yarın başlayacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci devresinin hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 13:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray sezonun 2. yarısının hazırlarına yarın başlayacak

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 42 puan toplayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider kapatan sarı-kırmızılı ekip, 1 hafta izin yaptı.

Sezonun ilk yarısını 21 Aralık'taki Kasımpaşa müsabakasıyla sonlandıran Galatasaray, yarın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ikinci devre öncesi ilk çalışmasına çıkacak. Sarı-kırmızılıların antrenmanına, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina katılamayacak.

Devre arasında kamp yapma fırsatı bulamayan Galatasaray, 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile Gaziantep'te Turkcell Süper Kupa yarı final maçında mücadele edecek. "Cimbom" finale yükselmesi durumunda 10 Ocak'ta bir maç daha yapacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 13 Ocak'ta deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısını, 17 Ocak'ta sahasındaki Gaziantep FK maçıyla açacak.

G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul'
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
DİĞER
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev takas! Masadaki futbolcular ortaya çıktı...
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
G.Saray'dan Icardi kararı!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Adana Stadyumu yarı final maçına hazır Yeni Adana Stadyumu yarı final maçına hazır 12:44
Amedspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı bilgileri! Amedspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı bilgileri! 12:37
2025 Luis Enrique'nin yılı oldu! 2025 Luis Enrique'nin yılı oldu! 11:58
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! 11:45
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 11:34
Erzurumspor-Çorumspor maçı detayları! Erzurumspor-Çorumspor maçı detayları! 11:32
Daha Eski
Keçiörengücü-Ümraniyespor maçı bilgileri Keçiörengücü-Ümraniyespor maçı bilgileri 11:07
Westbrook Magic Johnson'ı geçti! Westbrook Magic Johnson'ı geçti! 10:53
Jota’nın çocukları seremoniye çıktı Jota’nın çocukları seremoniye çıktı 10:47
Beşiktaş ile F.Bahçe arasında bomba takas! Beşiktaş ile F.Bahçe arasında bomba takas! 10:39
Serik Belediyespor-Boluspor maçı bilgileri Serik Belediyespor-Boluspor maçı bilgileri 10:32
Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! 09:58