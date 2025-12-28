CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ömer Toprak teknik ekibe geçti! Real Sociedad'da yeni görev

Ömer Toprak teknik ekibe geçti! Real Sociedad’da yeni görev

Eski milli futbolcu Ömer Toprak, aktif kariyerini noktalamasının ardından teknik heyete adım attı. Tecrübeli savunmacı, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad’ın antrenör kadrosunda görev almaya başladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 13:11
Eski milli futbolcu Ömer Toprak, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe geçerek yeni bir sayfa açtı. Uzun yıllar Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen Toprak, La Liga temsilcisi Real Sociedad'ın antrenör kadrosuna dahil oldu.

Futbolculuk döneminde Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formaları giyen; Türkiye'de ise A Milli Takım'ın yanı sıra Başakşehir'de görev yapan Toprak, savunmadaki liderliği ve oyun bilgisiyle dikkat çekmişti.

GÖREV TANIMI MERAK KONUSU

Toprak'ın Real Sociedad'daki görev tanımı ve sorumluluklarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

