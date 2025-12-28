Ömer Toprak teknik ekibe geçti! Real Sociedad’da yeni görev

Eski milli futbolcu Ömer Toprak, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe geçerek yeni bir sayfa açtı. Uzun yıllar Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen Toprak, La Liga temsilcisi Real Sociedad'ın antrenör kadrosuna dahil oldu.
Futbolculuk döneminde Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formaları giyen; Türkiye'de ise A Milli Takım'ın yanı sıra Başakşehir'de görev yapan Toprak, savunmadaki liderliği ve oyun bilgisiyle dikkat çekmişti.
GÖREV TANIMI MERAK KONUSU
Toprak'ın Real Sociedad'daki görev tanımı ve sorumluluklarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.