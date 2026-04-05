Valencia - Celta Vigo maçı İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da Avrupa savaşı! Pazar günü Mestalla'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede, ligin iki dişli ekibi Valencia ve Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Altıncı sıradaki yerini korumak ve Real Sociedad ile arasındaki farkı açmak isteyen Celta Vigo, zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedeflerken; Valencia ise taraftarı önünde kazanarak orta sıralardan üst basamaklara tırmanma peşinde. Peki, "Valencia - Celta Vigo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve puan durumundaki son detaylar...

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasındaki Valencia - Celta Vigo mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 17.15'te başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU VE NOTLAR

Ligde 6. sırada yer alan konuk ekip, en yakın takipçisi Real Sociedad'ın 3 puan önünde bulunuyor. Bu maçı kazanarak Avrupa kupaları potasındaki yerini sağlama almayı hedefliyorlar. Güçlü formunu sürdürmek isteyen Valencia, ev sahibi avantajını kullanarak puan tablosunda yukarı doğru ivme kazanmak niyetinde. Ligin zirvesinde Barcelona 76 puanla liderliğini sürdürürken, Real Madrid 69 puanla ikinci sırada takibini devam ettiriyor.

