Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışı iyice kızışırken usta yazar Ahmet Çakar, dev derbiyi Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o yazı...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 09:21 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 09:25
Maça Trabzonspor, golle başladı. Sağdan Pina geldi ve Onuachu'nun kafasına 'al da at' diye bırakıverdi. İlk yarı tam bir Onuachu şov izledik. Top tutuyor, kafa vuruyor, defansa yardıma geliyor. Bu arada G.Saray ne yapıyor? Koskoca bir hiç! Torreira ve Lemina yoklar. İcardi zaten yok, hâlâ Arjantin'de. Barış Alper çabalıyor ama nafile.
BARIŞ ALPER KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ
Oturup düşünmek lazım. Sonuçta ligin tepesi, Trabzonspor'un bu galibiyetiyle yakınlaşıverdi. Hakem Cihan Aydın için kolay maç değildi. Hatalar yaptı, sarı kart standardını tutturamadı. En önemli hatası da VAR davetinde ki bu davet Barış'ın oyundan atılması şeklindeydi, VAR davetine rağmen atamadı.
Barış Alper belki tabanıyla değil ama koşarak bütün vücuduyla Pina'nın ayağını kırabilirdi. Kırmızı kart olmalıydı.
