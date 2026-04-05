Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışı iyice kızışırken usta yazar Ahmet Çakar, dev derbiyi Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o yazı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 09:21 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 09:25
Ahmet Çakar Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi

ONUACHU ŞOV İZLEDİK

Galatasaray'ı uzun aradan sonra bir derbide ilk defa bu kadar kötü gördük. G.Saray'ın eksikleri vardı ama Trabzonspor'un belki daha da fazla vardı. Osimhen etkili oyuncuydu, kabul. Sara ve Sane de öyle. Ama Batagov, Muçi ve Oulai'nin eksikliği de Trabzonspor için aynı.

Maça Trabzonspor, golle başladı. Sağdan Pina geldi ve Onuachu'nun kafasına 'al da at' diye bırakıverdi. İlk yarı tam bir Onuachu şov izledik. Top tutuyor, kafa vuruyor, defansa yardıma geliyor. Bu arada G.Saray ne yapıyor? Koskoca bir hiç! Torreira ve Lemina yoklar. İcardi zaten yok, hâlâ Arjantin'de. Barış Alper çabalıyor ama nafile.

İkinci yarıda G.Saray beraberliği buldu. Belki yaptıkları tek isabetli ortada Singo, arka direkte bomboş vurdu ve beraberlik geldi. Ama ondan sonra yine Trabzonspor gelmeye başladı ve duran toptan öne geçiverdi. Dün gece G.Saray iki tane kafa golü yedi.

BARIŞ ALPER KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

Oturup düşünmek lazım. Sonuçta ligin tepesi, Trabzonspor'un bu galibiyetiyle yakınlaşıverdi. Hakem Cihan Aydın için kolay maç değildi. Hatalar yaptı, sarı kart standardını tutturamadı. En önemli hatası da VAR davetinde ki bu davet Barış'ın oyundan atılması şeklindeydi, VAR davetine rağmen atamadı.

Barış Alper belki tabanıyla değil ama koşarak bütün vücuduyla Pina'nın ayağını kırabilirdi. Kırmızı kart olmalıydı.

