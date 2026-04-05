Real Oviedo - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da "hayatta kalma" mücadelesi! Pazar akşamı İspanya'da gözler, ligin alt basamaklarındaki düğümü çözecek olan Real Oviedo - Sevilla maçına çevrildi. Üst üste aldığı yenilgilerle 15. sıraya kadar gerileyen ve düşme potasıyla arasındaki fark 3 puana inen Sevilla, bu kötü gidişata dur demek istiyor. Ev sahibi Real Oviedo ise son sırada yer almasına rağmen taraftarı önünde mucize peşinde. Peki, "Real Oviedo - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve puan durumu analizi...

REAL OVIEDO - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasındaki Real Oviedo - Sevilla mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

REAL OVIEDO - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU VE KRİTİK NOTLAR

Ligde 15. sırada yer alan konuk ekip, küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor. Alınacak bir mağlubiyet, Endülüs ekibini çok daha tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir. Ligin son sırasına demir atan Real Oviedo, kurtuluş hattının 8 puan gerisinde yer alıyor. Matematiksel umutlarını korumak için Sevilla karşısında mutlak galibiyet hedefliyorlar. Sevilla, ligdeki son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını bu deplasmanla telafi ederek nefes almak istiyor.

