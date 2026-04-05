Ziraat Türkiye Kupası
Real Oviedo - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Oviedo - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 28. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele yaşanıyor. Küme düşme korkusunu ensesinde hisseden Sevilla, ligin son sırasındaki Real Oviedo’ya konuk oluyor. İşte bu hayati karşılaşmaya dair tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 09:53
Real Oviedo - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Oviedo - Sevilla maçı canlı takip edebilirsiniz...

La Liga'da "hayatta kalma" mücadelesi! Pazar akşamı İspanya'da gözler, ligin alt basamaklarındaki düğümü çözecek olan Real Oviedo - Sevilla maçına çevrildi. Üst üste aldığı yenilgilerle 15. sıraya kadar gerileyen ve düşme potasıyla arasındaki fark 3 puana inen Sevilla, bu kötü gidişata dur demek istiyor. Ev sahibi Real Oviedo ise son sırada yer almasına rağmen taraftarı önünde mucize peşinde. Peki, "Real Oviedo - Sevilla maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve puan durumu analizi...

REAL OVIEDO - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasındaki Real Oviedo - Sevilla mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

REAL OVIEDO - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU VE KRİTİK NOTLAR

Ligde 15. sırada yer alan konuk ekip, küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde bulunuyor. Alınacak bir mağlubiyet, Endülüs ekibini çok daha tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir. Ligin son sırasına demir atan Real Oviedo, kurtuluş hattının 8 puan gerisinde yer alıyor. Matematiksel umutlarını korumak için Sevilla karşısında mutlak galibiyet hedefliyorlar. Sevilla, ligdeki son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını bu deplasmanla telafi ederek nefes almak istiyor.

REAL OVIEDO - SEVILLA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

