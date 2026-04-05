Alaves-Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Alaves-Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

İspanya La Liga’nın 28. haftasında, puan tablosunun her iki ucunu da yakından ilgilendiren kritik bir mücadele oynanıyor. Avrupa potasına yaklaşmak isteyen Osasuna, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Alaves’e konuk oluyor. İşte bu önemli karşılaşmaya dair tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 11:22
Alaves-Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Alaves-Osasuna maçı canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da kritik pazar mesaisi! Pazar akşamı İspanya'da gözler, hem Avrupa kupaları yarışını hem de ligde kalma mücadelesini doğrudan etkileyecek olan Alaves - Osasuna maçına çevrildi. Ligde 10. sırada bulunan ve 6. sıradaki Celta Vigo ile arasındaki farkı 4 puana indiren Osasuna, galibiyet serisi peşinde. Ev sahibi Alaves ise düşme potasının sadece 3 puan üzerinde yer alırken, taraftarı önünde nefes almak istiyor. Peki, "Alaves - Osasuna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri...

ALAVES - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasındaki Alaves - Osasuna mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

İspanya Ligi'nde Alaves-Osasuna maçı heyecanı S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Maçın canlı takibini FOTOMAÇ.com'da takip edebilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU VE KRİTİK NOTLAR

Konuk ekip, ligde 10. sırada yer almasına rağmen Avrupa potasıyla arasındaki puan farkını kapatma şansına sahip. Üst üste galibiyetler alarak Celta Vigo'yu yakalamak istiyorlar. 16. sırada bulunan ev sahibi ekip, küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında. Bu maçtan puan çıkaramamaları durumunda haftayı düşme korkusuyla kapatabilirler. Pazar gününün La Liga'daki son maçlarından biri olan bu karşılaşma, haftanın genel tablosunu netleştirecek.

ALAVES-OSASUNA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..."
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!"
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması!
Beşiktaş'tan Murillo açıklaması! 01:05
Mustafa Çulcu derbideki penaltıyı yorumladı! 00:21
F.Bahçe'den Beşiktaş'a gönderme! 23:45
Serdal Adalı'dan penaltı isyanı! "Biraz utanmaları varsa..." 23:44
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 23:27
Hakan'dan harika gol! İtalya'da gündemde! 23:27
Brown'dan maç sonu Tedesco'ya övgü! 23:07
Sergen Yalçın: "Bu emek çalmak oluyor!" 23:01
Tedesco'dan maç sonu Asensio açıklaması! 22:54
Rıdvan Yılmaz'dan flaş penaltı yorumu! "Facia bir karar" 22:51
Fred: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 22:42
Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler! 22:41