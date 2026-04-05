Alaves-Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

La Liga'da kritik pazar mesaisi! Pazar akşamı İspanya'da gözler, hem Avrupa kupaları yarışını hem de ligde kalma mücadelesini doğrudan etkileyecek olan Alaves - Osasuna maçına çevrildi. Ligde 10. sırada bulunan ve 6. sıradaki Celta Vigo ile arasındaki farkı 4 puana indiren Osasuna, galibiyet serisi peşinde. Ev sahibi Alaves ise düşme potasının sadece 3 puan üzerinde yer alırken, taraftarı önünde nefes almak istiyor. Peki, "Alaves - Osasuna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri...

ALAVES - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 28. haftasındaki Alaves - Osasuna mücadelesi, 5 Nisan 2026 Pazar (Bugün) akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

İspanya Ligi'nde Alaves-Osasuna maçı heyecanı S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU VE KRİTİK NOTLAR

Konuk ekip, ligde 10. sırada yer almasına rağmen Avrupa potasıyla arasındaki puan farkını kapatma şansına sahip. Üst üste galibiyetler alarak Celta Vigo'yu yakalamak istiyorlar. 16. sırada bulunan ev sahibi ekip, küme düşme hattının sadece 3 puan uzağında. Bu maçtan puan çıkaramamaları durumunda haftayı düşme korkusuyla kapatabilirler. Pazar gününün La Liga'daki son maçlarından biri olan bu karşılaşma, haftanın genel tablosunu netleştirecek.

