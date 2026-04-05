Galatasaraylı taraftarlardan Mauro Icardi isyanı! O paylaşımla yanıt verdi
Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği dev mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, mağlubiyetin faturasını Mauro Icardi'ye kesti. Arjantinli santrfor, o eleştirilere yanıtını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 09:11
9 numarada Mauro Icardi ile karşılaşmayı tamamlayan Galatasaray, gol yollarında etkisiz kaldı.
Arjantinli santrfor, yetersiz kalan performansının ardından sosyal medya üzerinden topa tutuldu.
"G.SARAY'A ZARAR VERİYORSUN!"
Yıldız oyuncunun sosyal medya paylaşımlarının altına binlerce yorum gelirken taraftarların büyük bir çoğunluğu Icardi'yi Galatasaray'a zarar vermekle suçladı.
Tecrübeli golcünün antrenmanlardaki disiplinsizliğine ve özel hayatının kariyerine gölge düşürmesine tepki gösteren sarı-kırmızılılar, mağlubiyet sonrası resmen ateş püskürdü.
Mauro Icardi, o eleştirilere yanıtını gece vakti yapmış olduğu bir paylaşım ile verdi.
ICARDI'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
33 yaşındaki futbolcunun paylaştığı görsel dikkat çekerken "Beni eleştirin, halkım güvende. Şampiyon olacağız." ifadeleri yer aldı.
