CANLI İZLE | Milan-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Milan ile Hellas Verona arasında oynanacak. Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, San Siro'daki bu mücadelede favori olarak sahaya çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki Milan – Verona maçı ne zaman ve hangi kanalda? AC Milan, küme düşme hattındaki Hellas Verona'yı ağırlıyor. Verona karşısında tarihi üstünlüğe sahip olan Milan, evinde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

MILAN-VERONA MAÇI NE ZAMAN?

Milan-Verona maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

MILAN-VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milan-Verona maçı, saat 14:30'da başlayacak.

MILAN-VERONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan ve Verona'nın karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

MILAN-HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Verona arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Serie A'da iki haftadır yaşadığı hayal kırıklıklarını geride bırakmak isteyen AC Milan, Pazar günü lig mücadelesine güçlü bir geri dönüş yapmayı hedefliyor. Rossoneri, lig arasına girmeden önce Sassuolo ile 2-2 berabere kalmış, ardından Riyad'da düzenlenen İtalya Süper Kupası yarı finalinde Napoli'ye 2-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

Sassuolo beraberliğinden bu yana ilk kez Serie A sahnesine çıkacak olan Milan, bu hafta sonu oynanacak karşılaşmada ezeli rakibi Inter'den liderliği geri alma fırsatının bilinciyle sahaya çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, Inter'in Genoa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Aralık ortasında liderliği kaybetmişti.

Şampiyonluk yarışında ilk beş sıradaki takımlar arasında yalnızca dört puanlık fark bulunurken, Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, kağıt üzerinde favori oldukları karşılaşmalarda puan kaybına tahammül edemiyor. Sezonun ilk haftasında Cremonese yenilgisi, Pisa ve Parma beraberlikleri, Milan'ın bu alandaki kırılganlığını gözler önüne sermişti.

Öte yandan istatistikler ev sahibi ekipten yana. Milan, Aralık 2017'den bu yana Verona'ya karşı mağlubiyet yaşamadı ve Mart 1922'den beri San Siro'da rakibine hiç yenilmedi. Bu tablo, küme düşme hattındaki Hellas Verona karşısında Milan'ı açık ara favori konumuna getiriyor.

Konuk ekip cephesinde ise teknik direktör Paolo Zanetti'nin Milan'a karşı karnesi oldukça zayıf. Zanetti, Milan'a karşı çıktığı altı maçta beş mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Allegri'ye karşı da genel olarak zorlandı; Empoli döneminde aldığı 4-1'lik galibiyet, Allegri'ye karşı nadir başarılarından biri olarak öne çıkıyor.

Buna rağmen Hellas Verona, son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor. Fiorentina karşısında Gift Orban'ın son dakikalarda attığı golle gelen 2-1'lik galibiyet, Gialloblu'ya hayati üç puan kazandırdı. Bu sonuçla Verona, 15 maçta 12 puana ulaşarak 18. sıraya yükseldi ve kümede kalma umutlarını diri tuttu. Mart 2024'ten bu yana Serie A'da üst üste iki galibiyet alamayan Verona, bu hafta sonu Milan'ın alt sıralardaki takımlara karşı zaman zaman yaşadığı puan kayıplarından faydalanarak, rakibine karşı süren dokuz maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmeyi hedefliyor.

