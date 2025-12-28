Cristiano Ronaldo'dan flaş istek! Lionel Messi ile...

Futbol dünyasında uzun yıllar boyunca hayal dahi edilemeyecek bir senaryo konuşuluyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, menajerlerine Inter Miami ile resmi temas kurulması yönünde talimat verdi.

Haberde, Ronaldo'nun bu büyük hedef doğrultusunda Suudi Arabistan'daki mevcut maaşının çok altında bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtildi. Portekizli yıldızın en büyük arzusunun ise futbolu bırakmadan önce ezeli rakibi Lionel Messi ile aynı sahayı paylaşmak olduğu vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN MEMNUN DEĞİL

Ronaldo'yu bu karara iten nedenlere de yer verilen haberde; tecrübeli golcünün Suudi Arabistan'daki futbol ortamından memnun olmadığı, hem sportif hem de kişisel sebeplerle yeni bir macera arayışında olduğu aktarıldı. Miami'nin yaşam tarzı, küresel medya ilgisi ve Ronaldo'nun fiziksel formuna verdiği önem de bu tercihte belirleyici unsurlar arasında gösterildi.

DAVID BECKHAM FAKTÖRÜ

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise David Beckham oldu. Ronaldo'nun, futbol sonrası kariyeri için Amerika'yı bir sıçrama tahtası olarak gördüğü; sinema ve eğlence sektörüne yakın olmanın kendisi açısından cazip olduğu ifade edildi. Inter Miami'nin sahibi Beckham ile geçmişten gelen güçlü ilişkilerin de bu ihtimali daha gerçekçi hale getirdiği kaydedildi.

İŞTE O HABER