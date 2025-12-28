FENERBAHÇE HABERİ - Goretzka'nın transfer bedeli belli oldu! İşte ödenecek bonservis

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, orta saha transferi için önemli bir yol ayrımından geçti. Sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile her konuda anlaşma sağlasa da teknik direktör Domenico Tedesco'nun veto kararı süreci durdurdu.
Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan çalıştırıcının, "Hollanda Ligi, Türkiye Ligi'ne kıyasla fizik olarak daha zayıf. Burada sert bir lig var; daha güçlü bir oyuncu istiyorum" değerlendirmesi üzerine yönetim, rotasını daha dirençli bir orta saha profiline çevirdi. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı Leon Goretzka oldu.
1.89 boyundaki Alman futbolcunun sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek. Goretzka'nın yeni kontrata sıcak bakmadığı, kulübünün ise ocak ayında ayrılığa mesafeli olsa da nihai kararı oyuncuya bıraktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin hedefi, 30 yaşındaki orta sahayı 10 milyon euronun altında bir bonservisle kadroya katmak.
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Alman devinin başkanıyla doğrudan temas kurduğu öğrenildi. 2018 yazından bu yana Bayern Münih forması giyen Goretzka, çıktığı 287 maçta 46 gol ve 48 asist üretti. Alman Milli Takımı'nda 67 kez sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, milli formayla 15 gol kaydetti.