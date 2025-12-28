CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FENERBAHÇE HABERİ - Goretzka'nın transfer bedeli belli oldu! İşte ödenecek bonservis

FENERBAHÇE HABERİ - Goretzka'nın transfer bedeli belli oldu! İşte ödenecek bonservis

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Orta sahada daha güçlü ve dirençli bir profil arayan Fenerbahçe, Joey Veerman dosyasını Domenico Tedesco'nun vetosunun ardından kapattı. Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı Leon Goretzka oldu. İşte Goretzka için ödenecek bonservis bedeli... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 14:06 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 14:10
FENERBAHÇE HABERİ - Goretzka'nın transfer bedeli belli oldu! İşte ödenecek bonservis

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, orta saha transferi için önemli bir yol ayrımından geçti. Sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile her konuda anlaşma sağlasa da teknik direktör Domenico Tedesco'nun veto kararı süreci durdurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Goretzka'nın transfer bedeli belli oldu! İşte ödenecek bonservis

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan çalıştırıcının, "Hollanda Ligi, Türkiye Ligi'ne kıyasla fizik olarak daha zayıf. Burada sert bir lig var; daha güçlü bir oyuncu istiyorum" değerlendirmesi üzerine yönetim, rotasını daha dirençli bir orta saha profiline çevirdi. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı Leon Goretzka oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Goretzka'nın transfer bedeli belli oldu! İşte ödenecek bonservis

1.89 boyundaki Alman futbolcunun sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek. Goretzka'nın yeni kontrata sıcak bakmadığı, kulübünün ise ocak ayında ayrılığa mesafeli olsa da nihai kararı oyuncuya bıraktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin hedefi, 30 yaşındaki orta sahayı 10 milyon euronun altında bir bonservisle kadroya katmak.

FENERBAHÇE HABERİ - Goretzka'nın transfer bedeli belli oldu! İşte ödenecek bonservis

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Alman devinin başkanıyla doğrudan temas kurduğu öğrenildi. 2018 yazından bu yana Bayern Münih forması giyen Goretzka, çıktığı 287 maçta 46 gol ve 48 asist üretti. Alman Milli Takımı'nda 67 kez sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, milli formayla 15 gol kaydetti.

