Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Gabon-Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gabon-Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CAF Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nda kritik bir karşılaşmaya sahne olacak maçta Gabon, Mozambik ile Fas’ın Agadir kentindeki Adrar Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Turnuvaya mağlubiyetle başlayan iki ekip de ilk puanlarını almak istiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 13:37
Gabon-Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gabon-Mozambik maçı canlı izle

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan F Grubu maçlarıyla devam ediyor. Açılış maçlarında mağlubiyet yaşayan Gabon ve Mozambik, bu kritik karşılaşmada toparlanmayı hedefliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saati hakkında bilgi arıyor. Peki Gabon – Mozambik maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GABON-MOZAMBİK MAÇI HANGİ GÜN?

Gabon-Mozambik maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

GABON-MOZAMBİK MAÇI SAAT KAÇTA?

Gabon-Mozambik maçı, saat 15:30'da başlayacak.

GABON-MOZAMBİK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gabon ve Mozambik'in, karşı karşıya geleceği CAF Afrika Uluslar Kupasi maçı, Agadir'da, Stade Adrar Stadyumu'nda oynanacak.

GABON-MOZAMBİK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gabon ile Mozambik arasındaki CAF Afrika Uluslar Kupası maçı, Exxen kanalından canlı izlenebilecek.

SON DAKİKA
