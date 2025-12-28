CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Bologna-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Bologna ile Sassuolo karşı karşyıa gelecek. Ligde 25 puanla 7. sırada yer alan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara yükselmeyi sürdürmek istiyor. 21 puanla 11. sırada bulunan deplasman takımı ise zorlu maçla 3 puanı alıp, son haftalarda yaşadığı kötü gidişi sonlandırmayı amaçlıyor. Peki, Bologna-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 18:15
Bologna-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı Bologna ile Sassuolo arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Ligde 25 puanla 7. basamakta yer alan Bologna, sahasında kazanarak zirve yarışına biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. 21 puanla 11. sırada bulunan Sassuolo ise bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp son haftalardaki düşüşe son vermenin peşinde. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Bologna-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanacak Bologna-Sassuolo maçı 28 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Sassuolo maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

