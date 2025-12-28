Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'da 17. hafta heyecanı Bologna ile Sassuolo arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Ligde 25 puanla 7. basamakta yer alan Bologna, sahasında kazanarak zirve yarışına biraz daha yaklaşmayı hedefliyor. 21 puanla 11. sırada bulunan Sassuolo ise bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp son haftalardaki düşüşe son vermenin peşinde. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Bologna-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında oynanacak Bologna-Sassuolo maçı 28 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BOLOGNA-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Sassuolo maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.