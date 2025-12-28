Dört büyüklerden Gazze yürüyüşü için paylaşımlar geldi!

İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım nedeniyle 1 Ocak günü Galata Köprüsü'nde yaşanan insanlık dramına karşı bir yürüyüş düzenlenecek. Süper Lig'in önde gelen dört büyükleri; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan bu yürüyüş için paylaşımlar geldi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Yeni yıl, yeni umutlar… İnsanlık için #GazzeyiUnutma 📍 Galata Köprüsü 🗓 1 Ocak 2026 🕤 08.30 pic.twitter.com/8Kep78XFCh — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 28, 2025