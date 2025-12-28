CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Amed Sportif Faaliyetler evinde Iğdır FK'yı rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Amed Sportif Faaliyetler evinde Iğdır FK'yı rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 21:40
Amed Sportif Faaliyetler evinde Iğdır FK'yı rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Iğdır FK'yı konuk etti. Bu mücadeleden Amed 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Cheikhou Kouyate dk. 87), Adama Traore (Çektar Orhan dk. 82), Dia Saba (Aytaç Kara dk. 82), Daniel Moreno, Afena Gyan (Fernando dk. 64), Mbaye Diagne

Yedekler: Yakup Girişen, Veysel Sapan, Yunus Tarhan, Necat Kaya, Bora Gün

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Iğdır FK: Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dorin Rotariu dk. 64), Antoine Conte, Doğan Erdoğan, Moryke Fofana, Ryan Isaac Mendes (Fode Koita dk. 64), Ali Kaan Güneren (Eyüp Akcan dk. 64), Gökcan Kaya, Gianni Bruno (Özder Özcan dk. 84)

Yedekler: Sinan Bolat, Melih Akyüz, Malik Yılmaz, Aaron Suarez, Serkan Asan, Beraat Keser

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Daniel Moreno (dk. 44 ve 76), Mbaye Diagne (dk. 56) (Amed Sportif Faaliyetler)

