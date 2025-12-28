Cezayir-Burkina Faso MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cezayir-Burkina Faso maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda 2. hafta heyecanı Cezayir ile Burkina Faso arasında yaşanacak. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan iki ekip, bu kritik karşılaşmada üstünlük kurmak istiyor. Ekvator Ginesi ve Sudan'ın da olduğu grupta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Cezayir-Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

CEZAYİR-BURKİNA FASO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda 2. haftasında oynanacak Cezayir-Burkina Faso maçı 28 Aralık Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

CEZAYİR-BURKİNA FASO MAÇI HANGİ KANALDA?

Prens Moulay El Hassan Stadyumu'nda oynanacak Cezayir-Burkina Faso maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.