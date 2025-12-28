Fildişi Sahili-Kamerun MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fildişi Sahili-Kamerun maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Kupası F Grubu'nda 2. hafta heyecanı, Fildişi Sahili ile Kamerun arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Turnuvaya galibiyetle başlayan iki güçlü ekip, bu karşılaşmada hata yapmadan liderlik yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen maç öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fildişi Sahili-Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? Detaylar haberimizde…

FİLDİŞİ SAHİLİ-KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Kupası F Grubu 2. haftasında oynanacak Fildişi Sahili-Kamerun maçı 28 Aralık Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ-KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Marrakech Stadyumu'nda oynanacak Fildişi Sahili-Kamerun maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.