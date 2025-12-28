CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Atalanta-Inter MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Inter MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Atalanta ile Inter karşı karşıya gelecek. Son 3 resmi maçını da kazanan Raffaele Palladino ve öğrencileri, güçlü rakipleri karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan kazanmanın yollarını arayan Cristian Chivu yönetimindeki Inter ise puanını 36'a çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Atalanta-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 20:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta-Inter MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 17. hafta, Atalanta ile Inter arasında oynanacak kritik karşılaşmayla nefes kesecek. Üst üste aldığı galibiyetlerle formda bir görüntü sergileyen Atalanta, güçlü rakibi karşısında serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Inter ise hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak puanını yükseltme planında. Futbolseverler karşılaşma öncesinde, "Atalanta-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

ATALANTA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 17. haftasında oynanacak Atalanta-Inter maçı 28 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

ATALANTA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Inter maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

D&R E-TİCARET - Reklam
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Canlı | Güllü’nün oğlu A Haber’de çarpıcı açıklamalarda bulunuyor
Zaniolo hakkında flaş itiraf!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amed evinde Iğdır'ı rahat yendi! Amed evinde Iğdır'ı rahat yendi! 21:40
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 21:16
Atalanta-Inter maçı detayları Atalanta-Inter maçı detayları 20:53
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 19:49
Cezayir-Burkina Faso maçı detayları Cezayir-Burkina Faso maçı detayları 19:43
Napoli Höjlund'un golleriyle kazandı! Napoli Höjlund'un golleriyle kazandı! 19:36
Daha Eski
Bologna-Sassuolo maçı detayları Bologna-Sassuolo maçı detayları 18:15
Beşiktaş GAİN doludizgin! Beşiktaş GAİN doludizgin! 18:06
Erzurum evinde Çorum'u yendi! Erzurum evinde Çorum'u yendi! 17:58
Crystal Palace-Tottenham maçı detayları Crystal Palace-Tottenham maçı detayları 17:55
Lemina'lı Gabon, Mozambik'e kaybetti! Lemina'lı Gabon, Mozambik'e kaybetti! 17:47
Sunderland-Leeds United maçı detayları Sunderland-Leeds United maçı detayları 17:40