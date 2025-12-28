Atalanta-Inter MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da 17. hafta, Atalanta ile Inter arasında oynanacak kritik karşılaşmayla nefes kesecek. Üst üste aldığı galibiyetlerle formda bir görüntü sergileyen Atalanta, güçlü rakibi karşısında serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Inter ise hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak puanını yükseltme planında. Futbolseverler karşılaşma öncesinde, "Atalanta-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

ATALANTA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 17. haftasında oynanacak Atalanta-Inter maçı 28 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

ATALANTA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Inter maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.