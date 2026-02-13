Galatasaray Kadın Judo Takımı'na plaket

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Kritik mücadele öncesi RAMS Park'ta sahneye davet edilen Galatasaray Kadın Judo Takımı'na 26 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da yapılan Spor Toto Süper Lig Kadınlar Süper Lig müsabakalarında namağlup şampiyonluğa ulaşmalarından ötürü plaket takdim edildi. İşte o görüntüler...