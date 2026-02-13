CANLI SKOR ANA SAYFA
Boluspor 3 puanı 3 golle aldı!

Boluspor 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 19:30
Boluspor 3 puanı 3 golle aldı!

1'nci ligin 25'inci haftasında Boluspor, kendi sahasında Hatayspor'u konuk etti.

26'ncı dakikada Ömürcan'ın sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Gökhan'ın kafa şutu dışarı gitti.

35'inci dakikada Liço'nun kale önüne attığı pasta Barış'ın şutu kale direğinin üzerinden dışarı gitti.

44'üncü dakikada Barış'ın kale önünde rakibini geçip kaleye çektiği şut kaleye girdi. Ofsayt gerekçesiyle yapılan VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Akanbi'nin kale önüne attığı pasta Doğan Can'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0.

57'nci dakikada Arda'ya yapılan faul sonrası hakemin VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi. Doğan Can kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 3-0.

90+4'üncü dakikada Gökhan'ın rakibine yaptığı faulün ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Ensar, kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 3-1.

Karşılaşma Boluspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

