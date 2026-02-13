CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray - ikas Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 18:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 20:05
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmalarından biri RAMS Park'ta oynanıyor. Lider Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı Juventus maçı öncesinde ligdeki son provasına çıkarken, düşme hattının hemen üzerinde bulunan ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Lang, Yunus, Osimhen, Icardi.

ikas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut, Talha, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut

Galatasaray - ikas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta cuma akşamı saat 20.00'de başladı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

🔝 GALATASARAY ZİRVEDE

52 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Yeni transfer Noa Lang ilk asistine imza atarken, Victor Osimhen ise gol serisini sürdürdü.

Osimhen; Samsunspor karşısında attığı 2 golle başlayan süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor maçlarında da fileleri havalandırdı. Ligde 5 maç üst üste gol atan yıldız forvet, Eyüpspor karşısında serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

🎯 BARIŞ ALPER'DEN ASİST REKORU

Barış Alper Yılmaz, ligde yaptığı 9 asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda. Milli futbolcu, kariyerinin en üretken asist sezonunu şimdiden yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

🔄 KADRODA SON DURUM

Galatasaray'da Mario Lemina'nın cezası sona erdi. Leroy Sane ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, uzun bir aradan sonra geniş ve alternatifli bir kadroya sahip olacak. Sacha Boey de yaklaşık iki yıllık aranın ardından RAMS Park'ta taraftarın karşısına çıktı.

⚠️ EYÜPSPOR DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

ikas Eyüpspor son 4 haftada 5 puan toplayarak 15. sıraya yükseldi. 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan İstanbul temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Öncesinde ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanarak dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etmişti.

Buruk'tan Leroy Sane açıklaması! Kadroda neden yok?
Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadelede iş birliği masada
İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
SON DAKİKA
