Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan İkas Eyüpspor maçı öncesi Leroy Sane açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç öncesi Leroy Sane'nin neden kadroya alınmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 19:38 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 19:44
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

LEROY SANE NEDEN KADRODA YOK?

Okan Buruk: "Rakibimize büyük bir saygı duyuyoruz. Son haftalarda bu kadar oyuncu değişimine rağmen çok iyi işler yapıyorlar. Eyüpspor'u önemsemeyen, ciddiye almayan takımlar cezasını çekti. Bu aslında bize bir ders önceden gördüğümüz." Tam takım dün ilk defa antrenmana çıktık. Sane'nin ilk idmanıydı, bugün kadroya almadık. Yarın ve öbür gün bizimle idmanlara devam edecek."

AHMED KUTUCU SÖZLERİ

"Ahmed Kutucu'nun bir kafa travması olduğu için onun da belli bir sahada olma süresi vardı ondan dolayı bugün kadroda yok."

"Tam takımız. Başlayacak ve devam edecek bir 11'imiz var. Bugünden beklentimiz kazanmak ama sadece kazanmak değil, taraftarımızı da mutlu etmek bizim için önemli. Dört gün sonra bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Önceliğimiz puan farkını arttırmak. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. 4 Ocak'ta başladık. Bugün yaklaşık 11. maçı oynuyoruz. Yoğun bir maç trafiğine girdik. Bu haftanın başında 1-2 gün dinlenme şansımız oldu. İyi bir kadro oluşturduk. Maç maç değişiklikler yapmamız gerekecek. Bugün galibiyetin yanı sıra iyi oyun sergileyip, puan farkını açmak istiyoruz." dedi.

