Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverleri oldukça çekişmeli 90 dakika bekliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçların ardından puan tablosunda farklı hedeflere koşan Antalyaspor ve Samsunspor, kozlarını Corendon Airlines Park'ta paylaşıyor. Teknik direktörlerin stratejik hamleleri ve oyuncuların saha içerisindeki hırsı, bu müsabakanın sonucunu belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin, Giannetti, Veysel, Soner, Safuri, Van de Streek, Ceesay, Ballet, Doğukan.

Samsunspor: İrfan Can, Mendes, Van Drongelen, Satka, Soner, Celil, Ntcham, Yalçın, Holse, Ndiaye, Mouandilmadji.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI TTAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Antalyaspor-Samsunspor karşılaşması, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanuyor. Corendon Airlines Park'ta gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, her iki takımın ligdeki kaderini yakından ilgilendiriyor.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Samsunspor arasındaki bu heyecan dolu doksan dakika beIN Sports 2 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara geliyor.