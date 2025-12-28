Galatasaray'dan sürpriz golcü planı! Icardi'nin yerine...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu haline gelirken sarı-kırmızılılar Arjantinli futbolcunun yerini dolduracak ismi şimdiden düşünmeye başladı. Bu anlamda Cimbom ile ilgili flaş haber yurt dışından geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 21:16
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken Cimbom, Arjantinli futbolcunun yerine alternatif isimleri gündemine almaya başladı.

Sarı-kırmızılıların bu anlamda Cezayirli futbolcu Amine Gouiri ile de yakından ilgilendiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak yurt dışından TransferFeed adlı sitede; Okan Buruk'un raporu doğrultusunda şimdilerde Marsilya formasını terleten futbolcunun Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca futbolcunun ekim ayından beri omuz sakatlığı nedeniyle sahalara çıkamadığı ama gelecek ay antrenmanlara başlayacağı bilgisine yer verildi.

