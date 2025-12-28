CANLI SKOR ANA SAYFA
Sunderland-Leeds United MAÇI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Sunderland ile Leeds United karşı karşıya geliyor. İki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemezken, ev sahibi ekip formda performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler "Sunderland-Leeds United maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sunderland-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 17:40
Sunderland-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 18. hafta heyecanı Sunderland ile Leeds United arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. İki ekip de sahadan kayıpsız ayrılmak isterken, ev sahibi Sunderland yükselen formunu koruma hedefinde. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Sunderland-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte karşılaşmaya dair öne çıkan ayrıntılar…

SUNDERLAND-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Sunderland-Leeds United maçı 28 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başladı.

SUNDERLAND-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland-Leeds United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
Son Dakika
