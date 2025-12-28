CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mario Lemina'lı Gabon, Mozambik'e diş geçiremedi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Mario Lemina'lı Gabon, Mozambik'e diş geçiremedi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu 2. maçında Gabon ile Mozambik karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina'nın 90 dakika sahada kaldığı maçta Gabon rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 17:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mario Lemina'lı Gabon, Mozambik'e diş geçiremedi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Afrika Uluslar Kupası'nın F Grubu 2. maçında Gabon ile Mozambik karşı karşıya geldi.

5 golün atıldığı mücadelede Mozambik, Gabon'u 3-2 mağlup etti.

Mozambik'in golleri 37. dakikada Faisal Bangal, 42. dakikada penaltıdan Geny Catamo ve 52. dakikada Diogo Calila'dan gelirken Gabon'un gollerini 45+5. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 76. dakikada Alex Moucketou-Moussounda attı.

Bu sonuçla birlikte Mozambik gruplardaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Gabon ise 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak henüz puan toplayamamış oldu.

LEMINA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Gabon adına mücadeleye ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

Zaniolo hakkında flaş itiraf!
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna-Sassuolo maçı detayları Bologna-Sassuolo maçı detayları 18:15
Beşiktaş GAİN doludizgin! Beşiktaş GAİN doludizgin! 18:06
Erzurum evinde Çorum'u yendi! Erzurum evinde Çorum'u yendi! 17:58
Crystal Palace-Tottenham maçı detayları Crystal Palace-Tottenham maçı detayları 17:55
Lemina'lı Gabon, Mozambik'e kaybetti! Lemina'lı Gabon, Mozambik'e kaybetti! 17:47
Sunderland-Leeds United maçı detayları Sunderland-Leeds United maçı detayları 17:40
Daha Eski
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 16:40
Milan'dan sahasında net galibiyet! Milan'dan sahasında net galibiyet! 16:32
Fırtına Giresun deplasmanında hata yapmadı Fırtına Giresun deplasmanında hata yapmadı 16:27
Fethiye'de G.Saray maçı hazırlığı Fethiye'de G.Saray maçı hazırlığı 16:18
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 16:14
Sakaryaspor’un yeni başkanı belli oldu Sakaryaspor’un yeni başkanı belli oldu 15:57