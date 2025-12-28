TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den kaleye sürpriz hamle! İrfan Can’ın yerine o gelecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Polonya'dan resmi teklif alan İrfan Can Eğribayat'ın ayrılığı gündemdeyken, sarı-lacivertliler kaleyi emanet edebileceği sürpriz bir isme yöneldi. İşte o isim... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 16:14
Fenerbahçe'de 2022–23 sezonundan bu yana forma giyen İrfan Can Eğribayat için yol ayrımı göründü. 27 yaşındaki kalecinin ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, yönetim olası ayrılığa karşı planını şimdiden hazırladı.

POLONYA'DAN RESMİ TEKLİF
Sarı-lacivertli kulübe, Eğribayat için Polonya'dan resmi teklif ulaştığı öğrenildi. Teklifin, ülkenin köklü kulüplerinden Legia Varşova'dan geldiği ifade edilirken, Fenerbahçe cephesinde alternatif arayışları hız kazandı.

HEDEF MERT GÜNOK
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Mert Günok'u gündemine aldı. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve 2001–2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Günok'un, eski kulübüne dönüş ihtimali dikkat çekiyor.

