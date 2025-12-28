TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den kaleye sürpriz hamle! İrfan Can’ın yerine o gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
POLONYA'DAN RESMİ TEKLİF
Sarı-lacivertli kulübe, Eğribayat için Polonya'dan resmi teklif ulaştığı öğrenildi. Teklifin, ülkenin köklü kulüplerinden Legia Varşova'dan geldiği ifade edilirken, Fenerbahçe cephesinde alternatif arayışları hız kazandı.
HEDEF MERT GÜNOK
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Mert Günok'u gündemine aldı. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve 2001–2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Günok'un, eski kulübüne dönüş ihtimali dikkat çekiyor.
