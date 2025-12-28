Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! Kazanacağı rakam ortaya çıktı

Juventus'un yıldız isimlerinden milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Juventus'un Serie A'nın 17. haftasında Pisa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede 90+2. dakikada takımının 2. golünü kaydeden Yıldız hakkında son olarak İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Juventus'un 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 veya 2031 yılına kadar uzatmak istediği iddia edildi. Nicolo Schira'nın haberine göre, yeni sözleşmede genç futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 6 milyon euroya çıkarılmasının planlandığı öne sürüldü. Schira, haberinde ayrıca Juventus'a Kenan için son aylarda üst düzey Avrupa kulüplerinden teklifler gelmiş olsa da, kulübün Kenan'ı satılık olarak görmediğini belirtti.

