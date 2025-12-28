Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! Kazanacağı rakam ortaya çıktı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus'un genç yıldızı milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında son olarak İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan devinin Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak istediği öğrenilirken Yıldız'ın, şayet sözleşmeyi imzalarsa kazanacağı rakamın ise belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 14:42
Juventus'un yıldız isimlerinden milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Juventus'un Serie A'nın 17. haftasında Pisa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadelede 90+2. dakikada takımının 2. golünü kaydeden Yıldız hakkında son olarak İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Juventus'un 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 veya 2031 yılına kadar uzatmak istediği iddia edildi. Nicolo Schira'nın haberine göre, yeni sözleşmede genç futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 6 milyon euroya çıkarılmasının planlandığı öne sürüldü. Schira, haberinde ayrıca Juventus'a Kenan için son aylarda üst düzey Avrupa kulüplerinden teklifler gelmiş olsa da, kulübün Kenan'ı satılık olarak görmediğini belirtti.

