TRANSFER HABERİ - Galatasaray’ın gündemindeki Ruben Neves Real Madrid’e önerildi! İşte İspanyol devinin cevabı

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, son dönemde bonservisi elinde olan oyunculara yönelmesiyle dikkat çeken Real Madrid, bu kez menajerler tarafından iletilen üç ismi de değerlendirmeye almadı.

Haberde; Ibrahima Konate (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Münih) ve Ruben Neves (Al Hilal) için yapılan önerilerin Madrid cephesinden net bir şekilde reddedildiği belirtildi.