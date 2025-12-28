CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’ın gündemindeki Ruben Neves Real Madrid’e önerildi! İşte İspanyol devinin cevabı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | İspanyol devi Real Madrid, menajerler aracılığıyla sunulan Ruben Neves, Ibrahima Konate ve Dayot Upamecano önerilerine olumsuz yanıt verdi. Portekizli yıldızın adı ise Galatasaray'la anılmaya devam ediyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 15:54
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, son dönemde bonservisi elinde olan oyunculara yönelmesiyle dikkat çeken Real Madrid, bu kez menajerler tarafından iletilen üç ismi de değerlendirmeye almadı.

Haberde; Ibrahima Konate (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Münih) ve Ruben Neves (Al Hilal) için yapılan önerilerin Madrid cephesinden net bir şekilde reddedildiği belirtildi.

GALATASARAY İDDİASI GÜNDEMDE

Al Hilal forması giyen Portekizli orta saha Ruben Neves, transfer döneminde Galatasaray'ın da radarında yer alıyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Al Hilal ile çıktığı 17 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

