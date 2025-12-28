TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ta Salih Özcan’ın alternatifi belli oldu! İşte o isim

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, ara transfer dönemi yaklaşırken orta saha için somut adımlar atmaya başladı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden birinin Salih Özcan olduğu öğrenildi.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ın alternatif listesinde Hicham Boudaoui de yer alıyor. 26 yaşındaki Cezayirli orta saha, Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice forması giyiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Nice ile 17 resmi maçta süre alan Boudaoui, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Dinamik yapısı ve iki yönlü oyunuyla bilinen oyuncunun, Beşiktaş'ın orta sahasına enerji katabileceği değerlendiriliyor.