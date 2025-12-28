Beşiktaş'a transferde kötü haber! Bundesliga'ya gidiyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemine az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, hücum bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine ise Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Arnaud Kalimuendo'yu aldığı iddia edilmişti. Son olarak Alman basınından siyah-beyazlıları üzecek bir haber geldi.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un, Kalimuendo'nun transferi için Nottingham Forest ile görüşmelere başladığı öğrenildi. SKY Sport DE Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Frankfurt'un santrfor transferi için Newcastle United futbolcusu William Osula'ya öncelik verdiği, Osula'nın transferinin gerçekleşmediği takdirde ise Arnaud Kalimuendo'yu ciddi bir alternatif olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

