CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a transferde kötü haber! Bundesliga'ya gidiyor

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Bundesliga'ya gidiyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen Arnaud Kalimuendo hakkında son olarak Alman basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Kalimuendo'nun transferi için kulübü Nottingham Forest ile Bundesliga'dan o kulübün transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 15:21
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Bundesliga'ya gidiyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemine az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, hücum bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine ise Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Arnaud Kalimuendo'yu aldığı iddia edilmişti. Son olarak Alman basınından siyah-beyazlıları üzecek bir haber geldi.

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un, Kalimuendo'nun transferi için Nottingham Forest ile görüşmelere başladığı öğrenildi. SKY Sport DE Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Frankfurt'un santrfor transferi için Newcastle United futbolcusu William Osula'ya öncelik verdiği, Osula'nın transferinin gerçekleşmediği takdirde ise Arnaud Kalimuendo'yu ciddi bir alternatif olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

İŞTE O HABER

D&R E-TİCARET - Reklam
G.Saray'da ayrılık var! 'Kendine takım bul'
DİĞER
Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer çıkarması! Salih Özcan sonrası bir aday daha...
Özgür Özel'in "F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 15:21
Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme! 14:35
Cremonese-Napoli maçı bilgileri! Cremonese-Napoli maçı bilgileri! 14:23
F.Bahçe'den Zagars için sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den Zagars için sakatlık açıklaması! 14:14
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 14:06
Ekvator Ginesi-Sudan maçı izleme bilgileri Ekvator Ginesi-Sudan maçı izleme bilgileri 13:53
Daha Eski
Torino’dan Zapata açıklaması! Torino’dan Zapata açıklaması! 13:45
Gabon-Mozambik maçı bilgleri Gabon-Mozambik maçı bilgleri 13:37
Milan-Hellas Verona maçı bilgileri! Milan-Hellas Verona maçı bilgileri! 13:14
Ömer Toprak teknik ekibe geçti! Ömer Toprak teknik ekibe geçti! 13:11
G.Saray'da 2. yarı hazırlığı başlıyor! G.Saray'da 2. yarı hazırlığı başlıyor! 13:06
Cristiano Ronaldo'dan flaş istek! Cristiano Ronaldo'dan flaş istek! 13:04