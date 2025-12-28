CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace-Tottenham MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Oliver Glasner yönetiminde son 4 resmi maçını da kazanamayan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı çıkış arıyor. Zorlu deplasmanda 2 maçlık puan hasretini sonlandırmayı hedefleyen Thomas Frank ve öğrencileri ise kritik haftalarda üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Crystal Palace-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 17:55
Crystal Palace-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Crystal Palace ile Tottenham kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Crystal Palace, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor. Deplasmanda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeyi amaçlayan Tottenham ise kritik haftalarda üst sıralara tırmanmanın peşinde. Futbolseverler karşılaşma öncesinde, "Crystal Palace-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Crystal Palace-Tottenham maçı 28 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Tottenham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

