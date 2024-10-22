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Haberler Haberler

💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 22 Ekim Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, " 22 Ekim Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 22 Ekim Salı şanslı numaraları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 21:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 21:50
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💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 22 Ekim Salı 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 22 Ekim Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 22 Ekim Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Ekim Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

22 EKİM SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 22 Ekim Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

12 - 15 - 18 - 36 - 38 - 56

👉 Süper Loto 22 Ekim Salı sonucu için TIKLA

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