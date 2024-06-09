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Çekya - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Çekya ile Makedonya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 14:20
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Çekya - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Çekya - Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Çekya ile Makedonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Makedonya maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlancak.

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