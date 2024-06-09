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AYT SAYISAL SORU CEVAP 2024 | YKS Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

YKS'de ikinci oturumun tamamlanmasının ardından adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında araştırmalara koyuldu. AYT sayısalda Matematik ve Geometri'den 40, Fizik'ten 14, Kimya'dan 13 Biyoloji'den ise 13 soruya doğru cevap vermeye çalışan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'AYT sayısal soru cevap 2024, | YKS Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 2024 ÖSYM AYT PDF indir' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 14:12
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AYT SAYISAL SORU CEVAP 2024 | YKS Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

AYT SAYISAL SORU CEVAP 2024 | ÖSYM tarafından her yıl uygulanan ve üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu tamamlandı. Bu yıl yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı Alan Yeterlilik Testi'nde yer alan Matematik, Geometri, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden toplam 80 soruyu cevaplamaları için adaylara 180 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan adaylar arama motorlarında soru kitapçıkları ve cevap anahtarını araştırıyor. İşte 2024 AYT sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF...

AYT SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

YKS'nin 2. oturumu olan ve 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayan AYT, saat 13.15'te sona erdi. Adaylara Matematik ve Geometri'den 40, Fizik'ten 14, Kimya'dan 13 Biyoloji'den ise 13 soru olmak üzere toplamda 80 soru soruldu. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yine aynı tarihte, saat 17.45'te sona erecek olan YDT sınavının tamamlanmasından sonra açıklanması bekleniyor. Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlanacak. YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Pazartesi günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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