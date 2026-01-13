CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olacak!

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olacak!

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında 14 Ocak’ta deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 10:03 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 10:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olacak!

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında 14 Ocak'ta deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Gençlerbirliği, gruptaki ilk maçında Sipay Bodrum FK takımını 3-2 yenmişti.

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası maçının ardından Ankara'ya dönerek çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında ise 18 Ocak Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak.

Cimbom'dan Rüdiger bombası!
G.Saray'dan Frattesi için inanılmaz teklif!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Resmi teklif...
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Kocaelispor maçı detayları Gaziantep FK-Kocaelispor maçı detayları 10:33
Selçuk Şahin'den Guendouzi transferine tepki! Selçuk Şahin'den Guendouzi transferine tepki! 10:30
G.Saray'dan Frattesi için inanılmaz teklif! G.Saray'dan Frattesi için inanılmaz teklif! 10:28
Cimbom'dan Rüdiger bombası! Cimbom'dan Rüdiger bombası! 10:23
Başakşehir-Boluspor maçı detayları Başakşehir-Boluspor maçı detayları 10:14
Beşiktaş GAİN, Cosea'ya konuk olacak! Beşiktaş GAİN, Cosea'ya konuk olacak! 10:11
Daha Eski
Özil'den dikkat çeken Guendouzi yorumu! Özil'den dikkat çeken Guendouzi yorumu! 10:07
Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında! Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında! 10:03
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Resmi teklif... F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Resmi teklif... 10:00
Türk Telekom, London Lions'ı konuk edecek! Türk Telekom, London Lions'ı konuk edecek! 09:55
Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı detayları Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı detayları 09:52
Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor’da! Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor’da! 09:48