CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Tedesco, Milan forması giyen Christopher Nkunku'nun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin de konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 11:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Milan forması giyen Fransız futbolcu Christopher Nkunku'yu gündemine aldığı iddia edilmişti.

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Leipzig'den eski öğrencisi olan yıldız oyuncunu kadrosunda görmek istediği öne sürülmüştü.

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

Tedesco, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, Christopher Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

"BERARDI ZEHİR GİBİYDİ"

"Calabria'da doğdum, ilk 2-3 yılımı Bocchigliero'da geçirdim ve yazları hep oraya döndüm. Asfaltta yapılan futbol turnuvalarını hatırlıyorum, tüm kasaba etrafımızda olurdu. Domenico Berardi de oynardı; benden dokuz yaş küçüktü, henüz bir çocuktu ama çok güçlüydü, sahada adeta 'zehir' gibiydi."

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

"MUTLAKA İTALYA'DA ÇALIŞACAĞIM"

İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) kendisine olan ilgisinden onur duyduğunu belirten Tedesco, "Gattuso'yu seçtikleri için mutluyum, o hem harika bir antrenör hem de ikimiz de Calabrialıyız" dedi. Gelecekte mutlaka İtalya'da çalışacağını söyleyen teknik adam, favori stadının Marassi olduğunu, oyuncu olarak ise Alessandro Bastoni'yi çok beğendiğini belirtti.

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

EN ZOR ANI SCHALKE'DEN KOVULMASI

Endüstriyel mekanik mühendisliği mezunu olan Tedesco, bu eğitimin hayatı yapılandırılmış bir şekilde ele almasına yardımcı olduğunu belirtti. Futbola geçmeden önce iki yıl boyunca Daimler (Mercedes) firmasında akustiğin sessizliği üzerine çalışmış. Kariyerindeki en zor anın ise taraftarlarla kurduğu duygusal bağ nedeniyle Schalke'den ilk kez kovulduğu an olduğunu ifade etti.

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

"ALLEGRI İLE MESAJLAŞIYORUM"

Tedesco, İtalya ile bağını hiç koparmadığını şu sözlerle anlatıyor: "İtalya her zaman evimdir. Serie A'yı izliyorum, bana her zaman kapılarını açan Massimiliano Allegri ile mesajlaşıyorum; o iletişim konusunda bir modeldir. Müzik konusunda ise kimse benim için Lucio Dalla gibi olamaz. Ne zaman 'Stella di Mare' çalsa duygulanırım."

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

TRANSFER GÜNDEMİ: GUENDOUZI, NKUNKU, SKRINIAR

"Guendouzi'nin doğru isim olduğuna inanıyorum. Antrenman seviyesi ve taktik üzerine sorular sordu; bunu neredeyse kimse yapmaz."

Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı

"SKRINIAR'IN GİDİŞİNE ASLA İZİN VERMEM!"

"Skriniar'ın gidişine asla izin vermem. Milan hem saha içinde hem saha dışında temel direğimiz, harika bir insan ve her zaman oynamak istiyor."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Kocaelispor maçı detayları Gaziantep FK-Kocaelispor maçı detayları 10:33
Selçuk Şahin'den Guendouzi transferine tepki! Selçuk Şahin'den Guendouzi transferine tepki! 10:30
G.Saray'dan Frattesi için inanılmaz teklif! G.Saray'dan Frattesi için inanılmaz teklif! 10:28
Cimbom'dan Rüdiger bombası! Cimbom'dan Rüdiger bombası! 10:23
Başakşehir-Boluspor maçı detayları Başakşehir-Boluspor maçı detayları 10:14
Beşiktaş GAİN, Cosea'ya konuk olacak! Beşiktaş GAİN, Cosea'ya konuk olacak! 10:11
Daha Eski
Özil'den dikkat çeken Guendouzi yorumu! Özil'den dikkat çeken Guendouzi yorumu! 10:07
Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında! Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında! 10:03
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Resmi teklif... F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Resmi teklif... 10:00
Türk Telekom, London Lions'ı konuk edecek! Türk Telekom, London Lions'ı konuk edecek! 09:55
Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı detayları Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı detayları 09:52
Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor’da! Jaylon Brown, Aliağa Petkimspor’da! 09:48