Nkunku Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Tedesco açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Tedesco, Milan forması giyen Christopher Nkunku'nun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin de konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Milan forması giyen Fransız futbolcu Christopher Nkunku'yu gündemine aldığı iddia edilmişti.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Leipzig'den eski öğrencisi olan yıldız oyuncunu kadrosunda görmek istediği öne sürülmüştü.
Tedesco, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, Christopher Nkunku'nun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
"BERARDI ZEHİR GİBİYDİ"
"Calabria'da doğdum, ilk 2-3 yılımı Bocchigliero'da geçirdim ve yazları hep oraya döndüm. Asfaltta yapılan futbol turnuvalarını hatırlıyorum, tüm kasaba etrafımızda olurdu. Domenico Berardi de oynardı; benden dokuz yaş küçüktü, henüz bir çocuktu ama çok güçlüydü, sahada adeta 'zehir' gibiydi."
"MUTLAKA İTALYA'DA ÇALIŞACAĞIM"
İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) kendisine olan ilgisinden onur duyduğunu belirten Tedesco, "Gattuso'yu seçtikleri için mutluyum, o hem harika bir antrenör hem de ikimiz de Calabrialıyız" dedi. Gelecekte mutlaka İtalya'da çalışacağını söyleyen teknik adam, favori stadının Marassi olduğunu, oyuncu olarak ise Alessandro Bastoni'yi çok beğendiğini belirtti.
EN ZOR ANI SCHALKE'DEN KOVULMASI
Endüstriyel mekanik mühendisliği mezunu olan Tedesco, bu eğitimin hayatı yapılandırılmış bir şekilde ele almasına yardımcı olduğunu belirtti. Futbola geçmeden önce iki yıl boyunca Daimler (Mercedes) firmasında akustiğin sessizliği üzerine çalışmış. Kariyerindeki en zor anın ise taraftarlarla kurduğu duygusal bağ nedeniyle Schalke'den ilk kez kovulduğu an olduğunu ifade etti.
"ALLEGRI İLE MESAJLAŞIYORUM"
Tedesco, İtalya ile bağını hiç koparmadığını şu sözlerle anlatıyor: "İtalya her zaman evimdir. Serie A'yı izliyorum, bana her zaman kapılarını açan Massimiliano Allegri ile mesajlaşıyorum; o iletişim konusunda bir modeldir. Müzik konusunda ise kimse benim için Lucio Dalla gibi olamaz. Ne zaman 'Stella di Mare' çalsa duygulanırım."
TRANSFER GÜNDEMİ: GUENDOUZI, NKUNKU, SKRINIAR
"Guendouzi'nindoğru isim olduğuna inanıyorum. Antrenman seviyesi ve taktik üzerine sorular sordu; bunu neredeyse kimse yapmaz."
"SKRINIAR'IN GİDİŞİNE ASLA İZİN VERMEM!"
"Skriniar'ın gidişine asla izin vermem. Milan hem saha içinde hem saha dışında temel direğimiz, harika bir insan ve her zaman oynamak istiyor."
"GELMESİ PEK OLASI DEĞİL"
"Christopher Nkunku'ya çok saygı duyuyorum ama ocak ayı transfer piyasası farklıdır. Şu an için onun Türkiye'ye gelmesi pek olası değil."